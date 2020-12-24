Розмір гонорарів за медалі для українських спортсменів не змінився з Олімпіади-2016.

Стали відомі суми державних премій за виграні українськими спортсменами медалі на літніх Олімпійських іграх-2020, які пройдуть наступного року в Токіо.

Розмір грошових винагород за медалі для українських спортсменів не змінився з минулої Олімпіади-2016 в Ріо, як повідомляє "Асоціація спортивних журналістів України" на своєму каналі.

Які гонорари отримають українські спортсмени

Володарі золотих нагород отримають по 125 тисяч доларів.

"Срібло" принесе гонорар у 80 тисяч доларів.

За бронзові медалі заплатять по 55 тисяч доларів.

Читайте такожМОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою в Токіо

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що призові за отримання нагород на Олімпійських іграх включені в суму 2,8 мільярда гривень, яка загалом виділена державою на підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор.

"Кожна Федерація нам надала листи з розрахунками - ми їх запити майже не скорочували. Я вважаю, що підготовка пройде на 100%, і на все нам вистачить коштів", - додав він.

Олімпійські ігри: коли пройдуть

Літні Олімпійські ігри повинні відбутися в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2021 року, а Паралімпійські ігри - з 24 серпня по 5 вересня.

Перенесення ігор відбулося вперше в історії Олімпіади: раніше змагання скасовували тільки в 1916, 1940 і 1944 роках через світові війни.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора