А ось Сергій Стаховський та Ілля Марченко не змогли пробитися в основну сітку престижного турніру.

Цьогоріч аж п'ять українських тенісисток пробилися до основної сітки престижного турніру серії Великого шолому "Ролан Гаррос".

Еліна Світоліна (№6 WTA), Марта Костюк (№81 WTA) й Катерина Козлова (№159 WTA) отримали запрошення до основної сітки одразу, а Катаріна Завацька (№129 WTA) й Ангеліна Калініна (№139 WTA) пробилися туди через кваліфікацію.

24-річна Ангеліна послідовно вибила росіянку Марину Мельникову, француженку Луа Буассон та румунку Жаклін Крістіан. Усіх обіграла усуху 2:0.

21-річна Катаріна здолала іспанку Крістіну Буксу, росіянку Анастасію Гасанову та словачку Крістіну Кучову. Перших двох перемогла українка з рахунком 2:0, а останню спортсменку ліквідувала з різницею в один сет - 2:1.

Леся Цуренко (№140 WTA) та Дар'я Снігур (№208 WTA) не подолали сито кваліфікації. Перша знялася зі змагань, а друга поступилася італійці Ліз Коччаретто з рахунком 1:2.

Щодо чоловічої сітки, то Ілля Марченко (№161 ATP) вилетів у фіналі кваліфікації від нідерландського тенісиста Ван де Зандсхулпа з рахунком 2:0. А Сергій Стаховський (№209 ATP) у другому колі кваліфікації усуху поступився японцю Даніелю Таро.

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Призовий фонд турніру складає 34 мільйони євро.

Серед жінок титул буде захищати цьогоріч 19-річна польська зірка Іга Свьонтек.

В чоловічому розряді захищатиме статус переможця легендарний Рафа Надаль.

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Автор: Артем Будрін