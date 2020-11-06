Японський мотогонщик Рюсей Яманака потрапив в серйозну аварію під час тренування на Гран-прі Moto3 у Валенсії.
Яманака зіткнувся з партнером по команді.
19-річний гонщик врізався в заднє колесо свого напарника, після чого його мотоцикл завалився вперед, а сам він приземлився на асфальт головою. Потім японця ще й протягло по асфальту під мотоциклом.
На щастя, Яманака зміг сам піднятися на ноги. Його доставили в госпіталь для обстеження.
Відео опублікував Twitter-аккаунт MotoGP.
Team-mates collide! 😱— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2020
Nasty crash for @yamanaka_ryusei, who is thankfully now back on his feet! 💢#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/v2mPxyLv03
Сам Яманака опублікував фото свого шолома після аварії і написав: "Спасибі за захист". "На щастя, я в порядку", - також зазначив гонщик.
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