П'ята ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до півфіналу престижного турніру WTA1000 в Маямі.
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В 1/4 фіналу українка впевнено зломила опір 57-ої ракетки світу Анастасії Севастової з Латвії.
Матч завершився у перших двох сетах, кожен з яких тривав 35 хвилин. З рахунком 3:6, 2:6 святкувала звитягу Еліна.
Це був шостий поєдинок суперниць, тепер рахунок в особистих зустрічах між ними 4:2 на користь українки.
Світоліна вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу турніру в Маямі. За право зіграти у фіналі 26-річна Еліна посперечається з першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті.
Еліна Світоліна: результати у 2021 році
- Турнір у Маямі - шостий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.
- На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.
- Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі.
- Світоліна на турнірі в Маямі послідовно прибрала зі свого шляху американку Шелбі Роджерс, після цього першу ракету Росії Катерину Александрову, а в 1/4 обіграла титуловану чешку Петру Квітову.
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