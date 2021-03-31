Тепер українка поміряється силами з першою ракеткою світу.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до півфіналу престижного турніру WTA1000 в Маямі.

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В 1/4 фіналу українка впевнено зломила опір 57-ої ракетки світу Анастасії Севастової з Латвії.

Матч завершився у перших двох сетах, кожен з яких тривав 35 хвилин. З рахунком 3:6, 2:6 святкувала звитягу Еліна.

Це був шостий поєдинок суперниць, тепер рахунок в особистих зустрічах між ними 4:2 на користь українки.

Світоліна вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу турніру в Маямі. За право зіграти у фіналі 26-річна Еліна посперечається з першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті.

Еліна Світоліна: результати у 2021 році

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Автор: Будрін Артем