Зірки українського тенісу привітали вболівальників з Новим роком.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Свої відеопривітання записали Ілля Марченко, Еліна Світоліна, Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Надія Кіченок.
Також вони відповіли на питання про те, що їм запам'яталося в 2020 році, а також назвали свої цілі на наступний рік.
Так, Світоліна своїм головним досягненням у 2020-му назвала перемоги на двох турнірах, а в 2021 році хоче довчити французьку мову.
"Я хочу побажати удачі і найголовніше здоров'я в 2021 році. І сподіваюся, що цей рік буде набагато краще, ніж попередній", - зазначила тенісистка.
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