Збірна України з греко-римської боротьби готується до турніру Гран Прі в Загребі, котрий відбудеться 16-17 січня.
Як повідомляє Федерація греко-римської боротьби України до складу збірної на цей збір отримав виклик срібний призер Олімпіади-2016 та дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк, котрий останній раз боровся ще у вересні 2019 року.
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Повний склад української команди на Grand Prix Zagreb Open 2021:
72 кг - Парвіз Насібов
77 кг - Володимир Яковлєв, Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв
82 кг - Ярослав Фільчаков
87 кг - Жан Беленюк
97 кг - Владлен Козлюк, Зелімхан Дзігасов
130 кг - Олександр Чернецький, Микола Кучмій
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