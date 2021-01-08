Збірна України з греко-римської боротьби візьме участь на змаганнях в Хорватії.

Збірна України з греко-римської боротьби готується до турніру Гран Прі в Загребі, котрий відбудеться 16-17 січня.

Як повідомляє Федерація греко-римської боротьби України до складу збірної на цей збір отримав виклик срібний призер Олімпіади-2016 та дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк, котрий останній раз боровся ще у вересні 2019 року.

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Повний склад української команди на Grand Prix Zagreb Open 2021:

72 кг - Парвіз Насібов

77 кг - Володимир Яковлєв, Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв

82 кг - Ярослав Фільчаков

87 кг - Жан Беленюк

97 кг - Владлен Козлюк, Зелімхан Дзігасов

130 кг - Олександр Чернецький, Микола Кучмій

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Автор: Budrin Artem