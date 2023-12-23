До цього Google вже підвищила мінімальну підтримувану версію Android для браузера Chrome і додатка "Календар".

Популярний додаток Android Auto вже незабаром відключать для частини старих смартфонів – важлива утиліта серед автолюбителів перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які дуже не люблять міняти свої телефони.

Портал 9to5google виявив у свіжій версії Android Auto інформацію про те, що для роботи програми потрібно оновити смартфон до Android 8.0 або більш пізньої версії системи.

Це ще один приклад того, як деякі популярні і важливі Android-програми припиняють свою роботу на старих версіях операційної системи. Нагадаємо, до цього Google вже підвищила мінімальну підтримувану версію Android для браузера Chrome і додатка "Google Календар".

Android Auto – надпопулярна утиліта, яка дозволяє під'єднати свій телефон до мультимедійних систем сучасних автомобілів, тим самим з великою зручністю використовуючи всі можливості свого пристрою. У 2021 році Google відкрив доступ в Android Auto для сторонніх навігаторів.

Станом на кінець 2023 року, версії Android з 4.4 по 7.0 займають 7,6% від загального числа девайсом на операційній системі Google. Таким чином, йдеться про десятки мільйонів гаджетів, які втратять доступ до Android Auto. Найпопулярнішою версією Android є 13 з часткою 22,4%.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю девайсів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 12 Pro.

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