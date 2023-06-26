За продуктивністю він легко обходить Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra й всі інші топ-флагмани.

Компанія Vivo представила свій новий флагманський смартфон Vivo X90s. На сьогодні це найпотужніший "андроїд" в світі: у бенчмарку AnTuTu він набирає понад 1,6 млн балів, легко обходячи Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra і всі інші флагмани.

Як повідомляє портал Gizmochina, в основі смартфона лежить нова однокристальна система MediaTek Dimensity 9200+, яка і стала причиною такої високої продуктивності. Вона за всіма показниками обходить Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Інші характеристики X90s як у звичайного X90:

дисплей 6.78", 2800×1260, AMOLED, 120 Гц;

у топової конфігурації до 12 ГБ ОЗУ і до 512 ГБ ПЗУ;

камери на 50+12+12 Мп;

акумулятор 4810 маг, швидка зарядка 120 Вт;

оболонка OriginOS 3 на базі Android 13;

Разом з тим смартфон оснащується корпусом з вологозахистом за стандартом IP64. Також є модуль NFC, новомодний Wi-Fi 7 і стереодинаміки.

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Продажі Vivo X90s в Китаї стартують 30 червня, ціна – від 3999 юанів (близько 20 000 грн). До України апарат навряд чи добереться, але з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше на ринку був представлений найдешевший ігровий смартфон. При вартості в $199 новий пристрій Nubia оснащено дисплеєм на 120 Гц і 8 ГБ оперативної пам'яті з функцією віртуальної ОЗУ.

Водночас УНІАН ділився гайдом, як правильно вибрати смартфон в 2023 році, щоб не пошкодувати про покупку. Полегшуємо вам завдання, якщо очі розбігаються від вибору, але зробити його треба.

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