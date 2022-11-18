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Компанія TP-Link анонсувала флагманський роутер Archer BE900 з Wi-Fi 7. Це перший в світі представлений офіційно роутер з підтримкою нової версії стандарту Wi-Fi, і він з'являться на ринку на початку 2023 року.

Окрім Wi-Fi 7, новинка виділяється футуристичним дизайном і вбудованим дисплеєм, який показує час, погоду, швидкість передачі даних та іншу інформацію, передає The Verge.

У роутер вбудовано 12 внутрішніх антен, які забезпечують швидкість передачі до 24 Гбіт/с – це вдвічі швидше, ніж була здатна видавати минула флагманська модель компанії. У Archer BE900 два порти Ethernet 10 Гбіт/з, чотири Ethernet 2.5 Гбіт / з, інтерфейси USB 2.0 і USB 3.0.

Продажі гаджета почнуться на початку наступного року, ціна в США – $700 (близько 25 000 грн). Найіронічнішим у всьому цьому є те, що сам стандарт Wi-Fi 7, як очікується, не буде затверджений до 2024 року.

Intel і Broadcom показали можливості Wi-Fi 7

Компанії підкреслили, що цінність Wi-Fi 7 виходить за рамки простого збільшення швидкості. Новий стандарт забезпечить високу пропускну здатність мережі та ще нижче затримки – це матиме неоціненне значення для "імерсивного досвіду" в онлайн іграх і бездротових VR-гарнітурах, а також для потокового відео.

Крім того, окрім традиційних частот 2,4 ГГц і 5 ГГц, Wi-Fi 7 зможе запропонувати частоту 6 ГГц. При цьому всі смуги частот зможуть працювати одночасно. Стабільність з'єднання також повинна бути покращена.

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