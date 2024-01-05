Серед них – Apple Watch Ultra 3-го покоління, новий бюджетний iPhone SE та інші.

2024-й обіцяє стати знаковим для Apple, оскільки компанія вперше за багато років запустить абсолютно нову лінійку продуктів. Разом з тим купертинівці кардинально оновлять свої планшети і порадують фанатів Apple Watch.

Але є мінімум п'ять продуктів, які компанія не випустить до кінця року, навіть незважаючи на те, що їх вихід очікується багатьма.

AirTag 2

Як повідомляється, Apple працює над новим AirTag, який матиме більш потужний процесор, покращений час автономної роботи та новий дизайн.

Відео дня

Спочатку запуск масового виробництва планувався на кінець 2024 року, але його перенесли на початок 2025-го.

iPhone SE 4

Незважаючи на велику кількість чуток навколо нової версії найдешевшого смартфона Apple, офіційний дебют новинки очікується не раніше 2025 року.

Однак очікування буде того варте. З чуток, наступний iPhone SE буде зроблений на основі iPhone 14, тобто апарат отримає сучасний дизайн і 6,1-дюймовий екран. А камера оновиться від 12-мегапіксельної до 48-Мп.

Apple Watch Ultra

Наразі не спостерігається жодних ознак розробки третього покоління Watch Ultra всередині Apple. Модель Ultra вже оновилася в 2023-му, і в поточному році апдейта не буде, оскільки немає чогось нового, що вони можуть додати туди.

iMac Pro

Apple також працює над новим iMac Pro, який стане більш потужною версією iMac. Очікується, що новий iMac Pro матиме 32-дюймовий міні-LED дисплей, безліч портів та сучасний дизайн. Однак його виходу не варто чекати раніше 2025-го.

Складаний iPhone та iPad

Apple вже кілька років працює над складними iPhone і iPad, але поки компанія так і не випустила жодного продукту. Не станеться цього і в поточному році: чуток і конкретики занадто мало, щоб на це сподіватися.

А тим часом Apple готується до першої в 2024 році презентації, на якій анонсують нові ноутбуки та планшети. За чутками, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

Також протягом 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. Також наступного року має з'явитися бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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