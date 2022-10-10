У списку частіше за інших зустрічаються смартфони Xiaomi, Oppo та IQOO.

Слідом за оновленим рейтингом найпотужніших Android-смартфонів фахівці бенчмарку AnTuTu оновили й щомісячний рейтинг найкращих мобільних пристроїв з точки зору "ціна-якість".

Традиційно, рейтинг складено в п'яти цінових категоріях: $0-300 доларів, $300-450, $450-600, $600-750 і $750 і вище. У списку частіше за інших зустрічаються смартфони Xiaomi, Oppo та IQOO.

Найкращі серед недорогих – Redmi Note 11T Pro і OnePlus Ace Racing Edition

У найбюджетнішій категорії лідером стала модель Redmi Note 11T Pro з 6.6-дюймовим екраном, чипсетом MediaTek Dimensity 8100 і батареєю місткістю 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт.

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Друге і третє місце розділили OnePlus Ace Racing Edition і OPPO K9 Pro, який попри свій бюджетний цінник може похвалитися топовим процесором від MediaTek Dimensity 1200 з 5G-модемом.

У ціновій категорії до $450 лідером став Motorola Edge X30. Апарат отримав екран з частотою 144 Гц і селф-камеру з рекордним дозволом 60 Мп.

Трохи нижче за списком розташувалися Lenovo Legion Y70 і Redmi K50 Gaming Edition, який все ще не дістався до нашого ринку.

Найкращі "середнячки" - Lenovo Legion Y90 і OnePlus Ace Pro

Найкращою покупкою до $600 вважається модель Lenovo Legion Y90 з двома кулерами та SSD-накопичувачем. За продуктивність у ньому відповідає топовий процесор Snapdragon 8 Gen 1, а для ігор передбачається чотири ультразвукові кнопки на торці.

Друге і третє місце розділили OnePlus Ace Pro і Black Shark 5 Pro відповідно.

Телефони, що коштують дорожче, – від $600 до $750, – очолив iQOO 9 Pro, оснащений Snapdragon 8 Gen 1, 6,78-дюймовим дисплеєм 1440p з частотою до 120 Гц і 50-Мп основним сенсором з підвісною оптичною стабілізацією.

Також в даному ціновому сегменті автори радять звернути увагу на лінійку Xiaomi – 12S Pro і 12 Pro (Dimensity).

Найкращий з найкращих – Red Magic 7S

Якщо ж бюджет не обмежений, то оптимальним вибором вважається Nubia Red Magic 7s Pro, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку.

Сходинкою нижче розмістився iQOO 10 Pro та OPPO Find X5 Pro

Нагадаємо, раніше фахівці порталу Gizсhina відібрали п'ятірку найкращих бюджетних смартфонів попередніх років, які зараз продаються нижче $150. У таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас оперативної та внутрішньої пам'яті, а також місткість батареї.

Якщо ж ви в пошуках смарт-годинника, оглядачі техпорталу T3 відібрали ТОП-6 найкращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн.

Разом з тим оглядачі The Verge вибрали 8 найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

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