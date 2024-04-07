Подробиць поки небагато, але потенціал у девайса величезний.

Керівник OpenAI Сем Альтман, автор популярного чат-бота ChatGPT, і один із творців iPhone Джоні Айв заснували "таємничу компанію" для випуску гаджета, який має за мету замінити смартфони. І потенціал у девайса величезний.

Як ідеться в матеріалі порталу The Information, інноваційний пристрій функціонуватиме на базі штучного інтелекту (ШІ) і, найімовірніше, буде схожий на Humane AI Pin – нещодавню розробку від вихідців з Apple.

Інформації про "замінник смартфона" поки що небагато. Він перебуває на ранній стадії розробки. Передбачається, що він матиме деякі функції сучасних смартфонів, але при цьому сам гаджет не буде схожий на мобільний пристрій у звичному для всіх уявленні. Так, йому не обов'язково мати дисплей і традиційні додатки – механізм ШІ може зробити все за вас, без торкань і прокрутки.

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До речі, Humane AI Pin згадується неспроста. Цей цікавий, але ще непопулярний гаджет свого часу зацікавив Сема Альтмана. Він виступав одним з інвесторів проєкту, тому можна припустити, що керівник OpenAI планує створити щось схоже: компактний пристрій, чимось схожий на пейджер, який вирішуватиме за людину її повсякденні завдання.

Важливо зазначити, що чутки про співпрацю Джонатана Айва і Сема Альтмана вперше з'явилися ще торік. Саме тоді стало відомо, що вони беруть участь у створенні гаджета, який може "перевернути світ технологій", як це зробив iPhone, і навіть вмовили голову SoftBank Group Corp зробити багатомільярдні інвестиції в нову компанію.

І якщо про Альтмана останнім часом говорять дуже багато, то про Джонатана Айва могли забути. Під час 30-річної роботи в Apple він керував командою дизайнерів, відповідальною за iPod, iPhone, iPad і MacBook, тож можна очікувати, щоб не було в розробці, воно матиме стильний вигляд.

А поки одні створюють заміну смартфонам, інші шукають нові форм-фактори, щоб "оживити" ринок. Samsung і Motorola показували концепт смартфона-браслета – його можна носити на руці замість годинника. Журналісти кажуть, що дисплей надзвичайно пластичний, зокрема він без проблем згинається назад.

Також ми бачили концепт смартфона з екраном, що висувається догори. За задумом, після натискання кнопки на бічній панелі дисплей смартфона збільшується, наприклад, з 5 до 6,5 дюйма. А Apple нібито розробляє гнучкий iPhone з "самовідновлюваним" екраном.

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