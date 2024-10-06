По суті, це браузер, пошукова система і блокувальник реклами в одному застосунку.

Після довгого очікування користувачі Android отримали можливість оцінити додаток Arc Search – мобільну версію ШІ-браузера Arc, яка вийшла на iPhone ще в січні. Браузер також доступний для Mac і Windows.

Головною особливістю Arc Search є "розумний пошук" Browse for Me. При використанні такого методу замість традиційної добірки посилань за темою користувач отримує згенеровану персональну веб-сторінку з найважливішою інформацією. При цьому класичний метод пошуку також є.

З інших фішок браузера – блокування реклами і трекерів, що відстежують. Ще він вміє автоматично архівувати відкриті вкладки і відображати сторінки в режимі читання без відволікаючих елементів. Крім того, є вбудований менеджер паролів. Оглядачі називають його найкращою заміною Chrome у 2024 році.

Arc Search уже можна завантажити в Google Play. Підтримуються девайси на базі Android 13 і новіше. Розробники ще передбачили повну синхронізацію з настільною версією Arc: можна почати роботу на смартфоні і продовжити з того ж місця на комп'ютері.

Нагадаємо, наприкінці літа Chrome почав попереджати про вимкнення блокувальників реклами. Під удар потрапив, зокрема uBlock Origin – найпопулярніший блокувальник з аудиторією понад 34 млн.

Статистика показує, що Chrome залишається найпопулярнішим серед користувачів, до того ж із великим відривом - його частка становить понад 65%. За ним ідуть Edge і Safari, якими в сумі користуються близько 25% користувачів.

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