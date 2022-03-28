Росія не полишає спроб знищити українську мережу зв'язку.

Росії було б вкрай непросто знищити українську мережу зв'язку.

Про це розповів голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в Україні побудовано мережу резервування всіх даних таким чином, що знищити зв'язок одним пострілом по кабелю неможливо, а в деяких випадках навіть держава не знає, де прокладено оптоволоконні-оптичні мережі.

"Наші мобільні оператори докладають усіх зусиль, починаючи за останні два роки, вони вкладали в це великі кошти для того, щоб у нас усі лінії було зарезервовано, щоб вони швидко відновлювалися", - сказав Щиголь.

Водночас, за його словами, ворог однозначно не полишив спроб знищити зв'язок в Україні.

"Донесення правдивої інформації до тимчасово окупованих територій є одним із наших завдань, і ворог цьому будь-якими засобами намагається зашкодити. Ми маємо кілька міст, які на сьогодні залишаються без зв’язку. З учорашнього дня ми втратили Бердянськ, наприклад, і Мелітополь. При цьому ми вживаємо заходів щодо відновлення саме функціонування мобільних мереж та мереж інтернет", - додав Щиголь.

Як повідомляв УНІАН, через активні бойові дії минулого тижня без зв'язку залишалися Маріуполь, Ворзель, Ірпінь, Буча, Гостомель та Ізюм. А Чернігівську та Луганську області повністю було відрізано від електронних комунікацій.

Раніше джерело у Службі безпеки України повідомило, що російські військові та диверсійно-розвідувальні групи можуть намагатися знищити сотові вишки.

У Києві війська РФ вдарили ракетами по телевежі. Крім того, окупанти обстріляли телевежу у Вінниці, авіаударом пошкодили телевежу на Рівненщині, захопили телевежі у низці населених пунктів.

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