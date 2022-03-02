Прокуратура розслідує порушення законів і звичаїв війни.

Шевченківська окружна прокуратура Києва відкрила провадження за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі. Справу відкрито через порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє прес-службу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 1 березня близько 17:00 Збройні Сили Російської Федерації завдали два ракетних удари по телевізійній вежі на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі в Києві. Внаслідок обстрілів пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.

Крім того, загинули п'ятеро людей, а ще троє отримали поранення. Всі загиблі і постраждалі-мирні люди.

На місці трагедії працюють слідчі і прокурори.

У населення є повноцінний доступ до програм Українського телебачення і радіо.