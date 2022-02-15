Банк працює у штатному режимі.

У "ПриватБанку" проінформували, що SMS-повідомлення, які зранку у вівторок, 15 лютого, надійшли українцям про нібито масове відключення банкоматів, не відповідають дійсності.

Про це у прес-службі "ПриватБанку" повідомили УНІАН.

"Ми отримували від клієнтів інформацію, що вони отримали з невідомих закордонних номерів повідомлення про буцімто відключення банкоматів. Ми вважаємо, що це дезінформаційна кампанія, яка спрямована на дискредитацію ситуації в Україні та формування паніки і недовіри серед наших клієнтів. Ми працюємо у стандартному режимі. Немає і не буде ніяких обмежень банківської діяльності", - повідомили у "ПриватБанку".

Раніше в мережі з'явилися фото повідомлень, які сьогодні вранці отримали деякі клієнти "Привату".

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