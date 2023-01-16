Популярний китайський застосунок для смартфонів усіма силами намагається втриматися на ринку США.

Представники популярного китайського відеохостингу TikTok запропонували владі США більш широкий доступ до своїх алгоритмів, щоб залишитися в країні. Про це виданню The Wall Street Journal розповіли поінформовані джерела.

Стверджується, що представники TikTok запропонували американській владі складний план вартістю 1,5 мільярда доларів з реорганізації діяльності хостингу на території США. Так компанія прагне уникнути заборони своєї діяльності на американському ринку.

У Вашингтоні побоюються, що влада Китаю, звідки родом TikTok, може отримати особисті дані американських користувачів програми. Також є побоювання, що алгоритми TikTok можуть використовуватися для просування контенту, зручного Китаю.

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У компанії всі звинувачення відкидають. У запропонованому плані реорганізації TikTok обіцяє дати американському регулятору можливість нагляду за алгоритмами рекомендації контенту. У теорії це повинно зняти всі побоювання.

"Ми не чекаємо, що угода буде укладена прямо зараз. Ми досягли значного прогресу в реалізації цього рішення за останній рік і з нетерпінням чекаємо завершення цієї роботи, щоб розвіяти ці побоювання", – заявив неназваний представник китайської компанії.

Проблеми TikTok у США

Популярний відеохостинг TikTok зіткнувся з проблемами на американському ринку після того, як у влади США виникли підозри у недобросовісності застосовуваних алгоритмів рекомендацій відео.

У 2020 році тодішній президент США Дональд Трамп навіть намагався повністю заборонити роботу додатка на території країни, але тоді цього вдалося уникнути.

Також були заяви про те, що додаток таємно збирає особисті відомості користувачів, навмисно обходячи існуючі механізми їх захисту.

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