Остаточне рішення ухвалюватиме Палата представників Конгресу США.

Сенат США проголосував за заборону використання на всіх державних телефонах та інших пристроях застосунку для створення та обміну відео TikTok, який належить китайській компанії.

Автор цього законопроекту наголошував, що TikTok і його материнська компанія ByteDance Ltd. можуть ділитися інформацією про користувачів США з китайською владою? пише Bloomberg.

"TikTok – це троянський кінь Комуністичної партії Китаю. Це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів. Поки вони (власники TikTok – УНІАН) не будуть змушені повністю розірвати зв’язки з Китаєм, йому не місце на урядових пристроях", – заявив автор законопроекту, сенатор-республіканець Джош Хоулі.

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Використання застосунку пропонується залишити можливим для "правоохоронної діяльності, в інтересах національної безпеки, а також для дослідників у сфері безпеки" за певних обставин. Заборону на використання застосунку Сенат ухвалив одностайно. Тепер рішення ухвалюватиме Палата представників.

Представниця TikTok Брук Оберветтер після голосування заявила, що в компанії не вважають, що цей крок корисний для національної безпеки США.

"Сенатор Хоулі знову просунувся із законодавством про заборону TikTok на урядових пристроях. Це пропозиція, яка не сприяє інтересам національної безпеки США. Ми сподіваємося, що замість того, щоб продовжувати йти цим шляхом, він спонукатиме адміністрацію просуватися до угоди, яка фактично розв'яже проблеми", – додала Оберветтер.

TikTok в США - що варто знати

TikTok – це популярний у світі, зокрема, в США, соцмедійний застосунок для створення та поширення відео. Він належить приватній китайській компанії ByteDance, через що щодо його використання в США є побоювання.

У ФБР вважають, уряд Китаю може використовувати TikTok для контролю над даними або програмним забезпечення мільйонів користувачів.

Крім того, як директор ФБР Крістофер Рей заявив Комітету внутрішньої безпеки Палати представників, алгоритми рекомендацій відео у застосунку, ймовірно, "можуть бути використані для операцій впливу".

"Згідно з китайським законодавством, китайські компанії зобов’язані, по суті … робити все, що хоче від них китайський уряд, щодо обміну інформацією або служіння інструментом китайського уряду", – констатував Рей.

Упродовж останніх років США намагаються врегулювати ситуацію із застосунком. Ще адміністрація попереднього президента Дональда Трампа намагалася змусити ByteDance продати частки в додатку американським компаніям, але спроба провалився.

Адміністрація Байдена намагалася укласти угоду з TikTok, яка б передбачала появу додаткових гарантій щодо того, як зберігаються дані користувачів США, але ці зусилля також зазнали невдачі.

За інформацією ЗМІ, розглядається варіант угоди, за яким трафік користувачів із США направлятиметься через сервери, які підтримує американська корпорація Oracle Corp.

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