Четвертий за популярністю месенджер в Україні WhatsApp "уріже" функціонал для користувачів смартфонів на Android. Йдеться про обмеження зберігання резервної копії листування в хмарі Google Drive.

Зараз між Google та WhatsApp укладено угоду про безлімітне використання "гугл диска" для користувачів месенджера. Як з'ясували журналісти WABetaInfo, незабаром це зміниться і резервні копії чатів будуть враховуватися нарівні з іншими файлами, що знаходяться в хмарному сховищі.

Зареєструвавши обліковий запис Google, ви безкоштовно отримуєте 15 ГБ, але ці дані вже можуть бути зайняті фото/відео контентом та іншою інформацією. Як результат, місця для зберігання листування з WhatsApp просто не виявиться, тим паче, що окремі листування можуть легко займати кілька ГБ вільного простору.

Таким чином, WhatsApp буде виділяти кожному користувачеві програми на Android квоту для зберігання листування, а коли ліміт буде підходити до кінця, користувачеві запропонують видалити зайве – або придбати платний тариф.

Варто зауважити, що таке обмеження торкнеться тільки Android-користувачів, тоді як на володарях айфонів воно абсолютно ніяк не відіб'ється – дякуючи iCloud.

