На сьогодні онлайн-спілкування стало занадто складним та повільним, оскільки воно розрослося по безлічі додатків: для роботи, друзів, сімейного спілкування. Часом, буває складно згадати, хто яким сервісом користується,

На щастя, рішення є. Днями в поле нашого зору потрапив додаток DM Me – All your Chats in One App. Це своєрідний хаб для месенджерів, що дозволяє одночасно спілкуватися в Viber, WhatsApp та Telegram, а також використовувати повідомлення SMS.

Завантажити додаток безкоштовно можуть поки власники Android-смартфонів через магазин Google Play.

Після установки програми, видайте їй необхідні права на отримання повідомлень та розмістіть ваші месенджери в списку зверху вниз порядком їх значущості. Для зручності та наочності програма показує, в яких додатках у конкретного користувача з записної книжки є свій власний обліковий запис.

До речі, найпопулярнішим додатком для обміну повідомленнями серед українців, як і раніше, залишається Viber – ним користуються понад 73% опитаних. Другим за популярністю є месенджер Facebook, на третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram і WhatsApp.

Найменше користується популярністю канал обміну повідомленнями Signal, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних.

