Він також натякнув, що співробітникам варто приходити в офіс "хоча б" кожен будній день.

Співзасновник Google Сергій Брін вважає, що в компанії є все, щоб виграти в перегонах штучного інтелекту загального призначення (AGI), якщо співробітники працюватимуть старанніше.

"Я рекомендую приходити в офіс хоча б кожен будній день", – написав він у службовій записці, з якою ознайомилися The Verge. Він додав також, що "60 годин на тиждень – це оптимальний робочий тиждень".

Співзасновник компанії знає, що в команді Gemini є співробітники, які працюють менше ніж 60 годин на тиждень і докладають недостатньо зусиль, що деморалізує інших.

Відео дня

"Деякі люди працюють менше ніж 60 годин, а невелика кількість працівників взагалі вкладається по мінімуму, щоб вижити. Ця остання група не тільки непродуктивна, а й може дуже деморалізувати всіх інших", – написав він. При цьому Брін радить не працювати понад 60 годин на тиждень, щоб не вигоріти.

Він також наголосив на необхідності використання власних напрацювань Google у робочих процесах. За його словами, співробітники, які працюють над Gemini, мають стати "найбільш ефективними розробниками і вченими в галузі штучного інтелекту".

Раніше керівник OpenAI Сем Альтман поділився подробицями щодо планів із запуску GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція в галузі ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що люди не хможуть відрізнити його від людини.

Тим часом OpenAI майже завершила розробку власного ШІ-чіпа. Розробник ChatGPT хоче створити чіп з упором на навчання нейромереж і при цьому знизити залежність від Nvidia.

Вас також можуть зацікавити новини: