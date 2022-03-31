Таким чином, вже виключили з реєстру ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ".

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати пропаганду путінської Росії, виключають з реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій.

Про це повідомляє Держспецзв'язку України в Telegram.

"Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ" з реєстру.

"Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що надалі вирішать, що робити з порушниками. Це може бути: встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення; анулювання дозволів на користування номерним ресурсом; анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом; виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

В Держспецзв’язку нагадали, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні загарбники пустили в радіоефір російську пропаганду.

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