Росіяни глушать FM-радіо.

У Херсоні не працює радіо у діапазоні FM. Місцеві жителі повідомляють, що зараз транслюються лише російські радіоканали.

Про це пише Суспільне Херсон.

Наразі Херсон під тимчасовою окупацією росіян. Через сильний спротив місцевого населення окупанти не можуть встановити контроль над обласним центром.

Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів в Херсоні замість гривні.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують влаштувати "великий терор" в Херсоні, щоб знизити градус протестів серед місцевого населення. Він полягатиме у викраденні та вивезенні місцевих жителів до Росії.

Попри всі зусилля українського уряду і міжнародних гуманітарних організацій, у РФ поки відмовляються створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей і доставки продовольства.

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