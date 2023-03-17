Заборона не стосуватиметься особистих телефонів посадовців.

У Великій Британії офіційно заборонили використання популярного китайського застосунку TikTok на робочих телефонах посадовців. Заборона торкнеться міністрів та державних службовців.

Як повідомляє BBC, міністр Кабміну Великої Британії Олівер Дауден заявив про це депутатам у четвер, 16 березня. За його словами, безпека конфіденційної урядової інформації має бути на першому місці.

Цей крок Дауден назвав "запобіжним", але розважливим" після перевірки, яку провів Національний центр кібербезпеки. При цьому, заборона на TikTok не стосуватиметься особистих телефонів посадовців. Так само вона не зачіпатиме громадськість.

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Заборона TikTok

У грудні 2022 року Сенат США проголосував за заборону користування додатком TikTok на урядових телефонах та інших пристроях. Причиною цього стало те, що додаток вважають "троянським конем" Китаю.

Водночас представники TikTok виступили з пропозицією реорганізувати діяльність хостингу на території США, аби залишитися на американському ринку.

Заборонити додаток TikTok пропонували і в Україні. Відповідна петиція зʼявилася на сайті президента у лютому 2022 року.

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