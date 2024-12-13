WhatsApp отримав нові функції для дзвінків, яких дуже не вистачає в Telegram

Усі нововведення вже доступні в актуальній версії WhatsApp.

Творці WhatsApp представили свіже оновлення месенджера, в якому прокачали функції аудіо- та відеодзвінків. Не секрет, що вони працюють помітно краще і стабільніше, ніж у Telegram, а тепер стануть ще й зручнішими.

Так, наприклад, користувачі "зеленого" месенджера тепер можуть вибрати з групового чату декількох конкретних учасників для здійснення аудіовиклику, замість того щоб ініціювати дзвінок одразу всій групі або кожному окремо.

Крім того, в месенджері з'явилися нові ефекти для відеодзвінків, функція караоке-мікрофона і голосовий фільтр із "підводним" ефектом. Головний конкурент WhatsApp – Telegram – не пропонує такого функціоналу.

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Розробники також стверджують, що їм вдалося значно поліпшити якість зв'язку в десктопній версії месенджера: дзвінки почнуть проходити швидше, збоїв стане менше, а роздільна здатність відео стане чіткішою.

Усі нововведення вже доступні в актуальній версії WhatsApp. Оновлення вже вийшло в App Store і Google Play, але в когось може з'явиться не відразу, а протягом двох-трьох днів.

У попередньому оновлені творці WhatsApp додали в месенджер розшифровку голосових повідомлень у текст. Аналогічна функція є і в Telegram, але повноцінно доступна тільки в преміумі.

Раніше повідомлялося, що в Telegram знову "викрадають" акаунти. Користувачам приходять фішингові посилання, замасковані під подарунок у вигляді преміум-версії Telegram.

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