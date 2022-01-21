Терабітні швидкості, "вбивчі застосунки" та впровадження штучного інтелекту.

Поки українцям "з головою вистачає" 4G, а запуск мереж п'ятого покоління очікується колись цього року, фахівці MediaTek поділилися своїм баченням зв'язку 6G. І, судячи з усього, нас чекає справжня революція в бездротовому зв'язку.

Про це повідомляє профільне видання PhoneArena з посиланням на звіт тайванської компанії, що займається розробкою напівпровідникового обладнання.

Очікується, що розробка стандарту 6G почнеться вже через пару років – у 2024-2025 роках. При цьому повноцінна специфікація стандарту повинна з'явитися у 2027 році, а впровадження технології почнеться ближче до 2030 року.

Окрім термінів, фахівці MediaTek озвучили і ключові особливості наступного покоління стандарту. Згадуються "вбивчі застосунки", які будуть забезпечувати голографічний і тактильний зв'язок, а також віртуальні двійники. Це стане можливим завдяки тому, що 6G буде підтримувати швидкість від 1 Гбіт/сек до 1 Тбіт/сек. За таких швидкостей за одну секунду можна буде завантажити 12 фільмів з роздільною здатністю 4K.

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MediaTek також припускає, що для забезпечення безпеки мереж 6G можуть залучити штучний інтелект і машинне навчання. Ці технології також можуть застосовуватися для управління потоком даних всередині мережі, тим самим оптимізуючи її продуктивність.

Раніше повідомлялося, що Китай вивів на орбіту супутник для тестування зв'язку 6G – він повинен перевірити працездатність експериментальної технології на терагерцовій частоті. Також на супутнику встановили систему моніторингу за урожаєм для запобігання лісових пожеж.

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