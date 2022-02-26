УНІАН відкриває безкоштовний доступ до скачування і використання всіх фотографій Агентства про опір України російській агресії.

Ми пропонуємо всі доступні ресурси нашого фотобанку вам для донесення світу правди в чесних фотографіях, не підданих ретуші. Подивитися і завантажити, щоб потім використовувати, їх можна на сайті Фотослужби УНІАН:

Всі наші фотокореспонденти в ці критичні для нашої країни дні працюють тільки над однією темою: фіксацією злочинів країни-агресора і відважного опору України агресії. Проте при необхідності, користуйтеся наступними пошуковими запитами в рядку пошуку (в залежності від мовної версії сайту): воєнний стан (рос.), військовий стан (укр.), martial law (eng).

Всі фотоматеріали доступні для скачування в різній роздільній здатності, включаючи максимальну - без реєстрації.

Даним повідомленням УНІАН дозволяє використання згаданих зображень в інформаційних цілях засобами масової інформації, блогерами та інфлюенсерами.