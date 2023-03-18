У список потрапили моделі від Redmi, poco, Realme, Vivo, а також UMIDIGI.

У 2023 році на ринку смартфонів можна знайти недорогі моделі, яке багато в чому не поступаються флагманів, і здатні порадувати своїх власників збалансованою "начинкою". Редакція порталу Gizchina відібрала п'ятірку найкращих смартфонів-"середнячків" вартістю нижче $300 або 11 000 в грн.

До списку потрапили як новинки, представлені цьогоріч, так і випущені ще у 2021 році моделі, які не втратили своєї актуальності у 2023-му.

Poco Х5 зайняв лідерство в ніші телефонів середнього класу. AMOLED-екран, 108-Мп основна камера і топовий чіп від Qualcomm – все це за ціною від 199 доларів. Також є стереодинаміки, NFC, модулі Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1.

Друге місце віддали Redmi Note 12 Pro, який виділяється на тлі інших зарядкою потужністю 67 і захистом за стандартом IP53. Інші характеристики у нього теж на рівні: AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ пам'яті та акумулятор місткістю 5000 мАг. Відео дня

Трійку лідерів замикає Realme GT Neo 2, який за ціною дешевше $300 пропонує характеристики майже флагманського рівня. У нього 120-герцовий AMOLED дисплей, швидка зарядка з 0 до 100% за 36 хвилин, а також стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res Audio.

На четвертому місці розташувався Vivo T2X зі 144-Гц дисплеєм і акумулятором на 6000 мАг. Замикає п'ятірку лідерів модель UMIDIGI A13 Pro Max, яка є бюджетним вибором для тих, кому "залізо" і батарея важливіші, ніж камера і дизайн.

Якщо бюджет менший, Gizchina склав аналогічний рейтинг, але для самих бюджетних смартфонів вартістю до $150. У список потрапили моделі від Redmi, Moto, Realme, OnePlus, а також Blackview.

Якщо ви в пошуках недорого смартфона для фото і відео, портал Gizchina також відібрав десятку смартфонів з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн. На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який не поступається дорогим флагманам.

Згідно зі статистикою на 2023 рік, найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9a, на другому місці – iPhone 11. Що показово, вся десятка складається виключно з Redmi та Айфонів.

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