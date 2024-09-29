Девайс буде оснащений чипом Apple A18 для ШІ-функцій Apple Intelligence і отримає квадратний екран.

У мережі з'явилася інформація, що компанія Apple готується представити новий "розумний" пристрій, який буде поєднувати в собі одразу кілька продуктів, включаючи розумну колонку і планшет.

Згідно з джерелами 9to5Mac, йдеться про якийсь багатофункціональний хаб на кшталт HomePod, ідентифікатор якого – HomeAccessory. Новинка поєднає можливості iPad, Apple TV і HomePod, а використання процесора A18 дасть їй змогу коректно працювати з ШІ-пакетом Apple Intelligence.

Що цікаво, екран у пристрою нібито буде не прямокутним, як у iPad, а квадратним. Також буде камера для FaceTime і розпізнавання жестів рук, за допомогою яких можна керувати гаджетом без торкань. Це може стати в пригоді в низці різних сценаріїв.

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Аналогами нового проєкту Apple журналісти називають Google Nest Hub або Amazon Echo Show. Однак домашній аксесуар Apple запропонує набагато ширший функціонал і, відповідно, вищий цінник. Випуск пристрою відбудеться навесні 2025 року.

До слова, можна згадати інформацію про те, що Apple працює над настільним пристроєм із роботизованою рукою та прикріпленим до неї планшетом. Можливо, це буде наступне покоління HomeAccessory.

Нагадаємо, на 2024 рік у Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипсетах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

Перша презентація Apple у 2025 році відбудеться в березні або квітні. На ній представлять MacBook Air М4 і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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