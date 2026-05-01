iPhone 17 став найпопулярнішою лінійкою смартфонів Apple в історії

Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії випередити Samsung за обсягом продажів.

Серія iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Про це заявив фінансовий директор Apple Кеван Парек, коментуючи рекордні результати компанії за другий квартал 2026 фінансового року,

Як пише Financial Times, виручка Apple за квартал, що завершився в березні, сягнула $111,2 млрд. Найбільше зростання продемонстрували саме iPhone: їхня виручка підскочила на 21%, з $46,8 до $56,9 млрд, забезпечивши 51% усієї квартальної виручки.

Глава компанії Тім Кук назвав попит на iPhone 17 "шаленим". При цьому Apple зіткнулася з обмеженнями поставок, які не дозволили повністю задовольнити попит покупців. Продажі iPhone стримувалися процесорами A19 та A19 Pro, які випускаються компанією TSMC. Ці ж виробничі потужності використовуються для створення чіпів для ШІ, попит на які також різко зріс.

Додатковий тиск на поставки спричинило зростання цін і дефіцит пам'яті, що потенційно може вплинути й на майбутню серію iPhone 18, яку Apple покаже у вересні. Після успіху iPhone 17 компанія планує представити свій перший складаний смартфон iPhone Ultra.

Поточна лінійка iPhone включає п'ять моделей: базовий iPhone 17, а також версії Pro, Pro Max, більш доступний iPhone 17e і тонкий iPhone Air.

Журналісти та блогери називають iPhone 17 найкращим смартфоном Apple "за довгі роки". Вперше в базовій лінійці з'явився плавний екран 120 Гц, базову конфігурацію підняли до 256 ГБ, а ультраширококутну камеру поєднали з основною 48 Мп камерою і встановили замість неї телеоб'єктив із 2-кратним зумом.

За чутками, iPhone 18 вийде лише навесні 2027 року і погіршиться за характеристиками. Apple має намір використовувати дешевші чіпи, пам'ять і спрощені виробничі процеси, при цьому ціна залишиться колишньою.

Вас також можуть зацікавити новини: