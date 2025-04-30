Apple все ж націлена перевести всю лінійку iPhone 17 на 12 ГБ оперативної пам'яті. Про це повідомляє китайський інсайдер Digital Chat Station.
Раніше аналітик Мін-Чі Куо попереджав, що через перебої з поставками базова модель може залишитися з 8 ГБ, але, схоже, компанія змогла вирішити проблему.
Збільшення обсягу пам'яті позитивно позначиться на роботі ШІ-функцій Apple Intelligence, які, як очікується, отримають розвиток у майбутніх оновленнях.
Крім того, iPhone 18 у 2026 році отримає більш просунуту пам'ять LPDDR5X (шестиканальну), але обсяг залишиться тим самим - 12 ГБ.
На додачу до чуток про 12 ГБ RAM, джерело згадало чип A19 Pro як компонент всієї лінійки, але, найімовірніше, його отримають тільки Pro-моделі. Стандартні iPhone 17 і умовний iPhone 17 Air, за традицією, працюватимуть на звичайній версії A19.
Для Pro-моделей також планується використання парової камери охолодження, вона охопить і сам чип, і модуль пам'яті, допомагаючи справлятися з високими навантаженнями.
Раніше ми розповідали, що Apple відмовилася від довгоочікуваного поліпшення в iPhone 17 Pro. Інноваційна технологія антивідблискового покриття, як в Ultra-смартфонах Samsung, відкладається.