Хоча покращений A19 Pro найімовірніше отримають тільки дорожчі моделі.

Apple все ж націлена перевести всю лінійку iPhone 17 на 12 ГБ оперативної пам'яті. Про це повідомляє китайський інсайдер Digital Chat Station.

Раніше аналітик Мін-Чі Куо попереджав, що через перебої з поставками базова модель може залишитися з 8 ГБ, але, схоже, компанія змогла вирішити проблему.

Збільшення обсягу пам'яті позитивно позначиться на роботі ШІ-функцій Apple Intelligence, які, як очікується, отримають розвиток у майбутніх оновленнях.

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Крім того, iPhone 18 у 2026 році отримає більш просунуту пам'ять LPDDR5X (шестиканальну), але обсяг залишиться тим самим - 12 ГБ.

На додачу до чуток про 12 ГБ RAM, джерело згадало чип A19 Pro як компонент всієї лінійки, але, найімовірніше, його отримають тільки Pro-моделі. Стандартні iPhone 17 і умовний iPhone 17 Air, за традицією, працюватимуть на звичайній версії A19.

Для Pro-моделей також планується використання парової камери охолодження, вона охопить і сам чип, і модуль пам'яті, допомагаючи справлятися з високими навантаженнями.

Раніше ми розповідали, що Apple відмовилася від довгоочікуваного поліпшення в iPhone 17 Pro. Інноваційна технологія антивідблискового покриття, як в Ultra-смартфонах Samsung, відкладається.

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