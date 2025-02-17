На всіх версіях iPhone 17, включно з ультратонким iPhone Air, дисплеї стануть яскравішими і довговічнішими.

За даними галузевих джерел, вся лінійка iPhone 17 отримає дисплеї на основі технології M14 OLED від Samsung з поліпшеними яскравістю і довговічністю. Примітно, що навіть топовий Galaxy S25 Ultra не може похвалитися настільки просунутим дисплеєм.

Як повідомляє Gizmochina, ці дисплеї на 20-30% яскравіші за торішні M13, встановлені в лінійці Galaxy S24. Флагманський Galaxy S25 Ultra цього року отримав поліпшену версію M13+, але навіть вона поступається панелям, які Apple готує для iPhone 17.

Galaxy S25 отримав технологію AI ProScaler для поліпшення зображення за допомогою ШІ, однак програмні методи не можуть замінити апаратні переваги M14 OLED. Схоже, що рішення Samsung відмовитися від використання новітніх панелей у своїх смартфонах зумовлене прагненням оптимізувати витрати і зберегти Apple як ключового клієнта для преміальних дисплеїв.

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Варто зазначити, що панелі M14 вже зараз використовуються в iPhone 16 Pro і Pro Max, але цього року технологію впровадять у всю лінійку iPhone 17. Це зробить дисплеї стандартних моделей більш преміальними, особливо якщо підтвердиться чутки про перехід на 120 Гц.

Це вже далеко не перші інсайди про лінійку iPhone 17 – раніше в мережі з'являлася інформація про загадковий iPhone Air, перший апдейт селфі-камери за 5 років і абсолютно новий дизайн "прошок",

Нагадаємо, бюджетний iPhone, який не оновлювали з 2022 року, мають представити з дня на день. Імовірно, у середу, 19 лютого.

До слова, головною новинкою Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg.

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