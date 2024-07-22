До нього потрапили найвдаліші моделі для роботи, навчання та ігор під будь-який бюджет і форм-фактор.

На відміну від Apple, безліч ноутбуків, що використовують ОС Windows, можна купити при обмеженому бюджеті. При цьому, те що ці ноутбуки дешевші та доступніші, не означає, що користувачеві доведеться йти на великий компроміс.

Журналісти порталу Game Rant склали топ бюджетних ноутбуків на базі Windows, які рекомендуються до покупки влітку 2024 року. До списку потрапили моделі Acer, ASUS, Lenovo, Samsung, Microsoft і DELL.

Acer Swift Go 14 Intel EVO – найкращий бюджетний ноутбук Windows загалом. Це тонкий і легкий пристрій з потужною "начинкою", оснащений новітніми процесорами Intel. 16 ГБ ОЗП формату LPDDR5X і накопичувачем SSD 1 ТБ. Плюс, його OLED-панель – візуальне задоволення.

– найкращий бюджетний ноутбук Windows загалом. Це тонкий і легкий пристрій з потужною "начинкою", оснащений новітніми процесорами Intel. 16 ГБ ОЗП формату LPDDR5X і накопичувачем SSD 1 ТБ. Плюс, його OLED-панель – візуальне задоволення. Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 – найкращий бюджетний ноутбук для роботи. Це оптимальний варіант як для роботи/навчання, так і створення медіаконтенту. Ключовою "фішкою" ноутбука заведено вважати клавіатуру ThinkPad, яка високо цінується за свої ергономічні властивості.

– найкращий бюджетний ноутбук для роботи. Це оптимальний варіант як для роботи/навчання, так і створення медіаконтенту. Ключовою "фішкою" ноутбука заведено вважати клавіатуру ThinkPad, яка високо цінується за свої ергономічні властивості. Dell Inspiron 16 – найкращий бюджетний ноутбук "2-в-1". Цей форм-фактор дає змогу легко трансформувати ноутбук у планшет або навпаки. При цьому девайс не йде на компроміси з точки зору продуктивності.

Відео дня

Samsung Galaxy Book 4 – бюджетний легкий ноутбук. Він неймовірно тонкий і легкий, що робить його ідеальним компаньйоном для мінімалістів і мандрівників. Крім того, він чудово підійде для тих користувачів, які вже інвестували в екосистему Samsung, пропонуючи систему, схожу на Apple, але з Windows.

– бюджетний легкий ноутбук. Він неймовірно тонкий і легкий, що робить його ідеальним компаньйоном для мінімалістів і мандрівників. Крім того, він чудово підійде для тих користувачів, які вже інвестували в екосистему Samsung, пропонуючи систему, схожу на Apple, але з Windows. ASUS TUF Gaming A15 (2023) – бюджетний ноутбук для ігор. Завдяки зв'язці AMD Ryzen 7 7735HS і GeForce RTX 4060, ноутбук легко справляється з сучасними ААА-іграми. Також є 15,6-дюймовий дисплей із частотою 144 Гц для задоволення ігрових потреб.

– бюджетний ноутбук для ігор. Завдяки зв'язці AMD Ryzen 7 7735HS і GeForce RTX 4060, ноутбук легко справляється з сучасними ААА-іграми. Також є 15,6-дюймовий дисплей із частотою 144 Гц для задоволення ігрових потреб. Microsoft Surface (2024) – ноутбук із найкращим часом автономної роботи. За словами виробника, один повний заряд акумулятора забезпечить до 22 годин автономної роботи. Це навіть більше, ніж у нового MacBook Air.

Раніше оглядачі PC Gamer склали рейтинг найкращих ігрових ноутбуків, які можна купити у 2024 році. Серед них є як флагманські моделі, так і бюджетні варіанти.

А якщо ви збираєте ігровий ПК, фахівці називали найкращі процесори та відеокарти, які можна купити влітку 2024 року. Водночас Steam називав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК просто зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: