Названо 10 найкращих Android-смартфонів прямо зараз за відгуками користувачів

Лідером уже декілька місяців поспіль залишається флагман Nubia.

Сервіс AnTuTu, відомий своїми бенчмарками продуктивності мобільних пристроїв, опублікував травневий топ пристроїв на базе Android, якими найбільше задоволені користувачі.

Лідер з минулого місяця не змінився – Nubia Z80 Ultra з рейтингом схвалення 98,21%. Цей смартфон полюбився користувачам абсолютно плоским екраном без вирізів, феноменальною батареєю та флагманською потужністю.

Проте його головна особливість – камера. На відміну від більшості камерофонів, що використовують стандартні 24 мм, основний модуль Nubia Z80 Ultra знімає з фокусною відстанню 35 мм. Це робить кадри схожими на знімки з класичних плівкових або бездзеркальних фотоапаратів

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Друге і третє місця посіли Oppo K13 Turbo (98%) і Xiaomi 17 Ultra (97,6%). Якщо перший позиціюється як бюджетний ігровий смартфон з акцентом на продуктивність і великий акумулятор, то 17 Ultra – безкомпромісний суперфлагман і один з найкращих камерофонів на ринку.

У десятці, крім інших, можна побачити Huawei Mate 70 Pro, Oppo Find N5, Oppo Find X8 Ultra, Nubia Z70S Ultra, Oppo Find X8s, IQOO 15 Ultra та OnePlus Ace 6. Усі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 93%.

Також AnTuTu оновив рейтинг смартфонів Android з найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Усі пристрої розділили на п'ять цінових категорій: від ультрабюджетних до флагманських.

Раніше експерти вибрали 5 старих смартфонів, які сміливо можна купувати у 2026 році. Ці пристрої все ще мають флагманську потужність, отримують тривалу підтримку і при цьому коштують значно дешевше за нові моделі.

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