Згідно зі свіжими даними, новий SE буде дуже схожий на iPhone 16, а вийде він в 2025 році.

Схоже, Apple набридло випускати практично однакові пристрої серії SE. Відомий інсайдер Маджин Бу заявив, що у 2025 році компанія покаже оновлений апарат, характеристики якого порадують фанатів Apple.

Раніше вважалося, що iPhone SE четвертого покоління буде заснований на iPhone 14, тобто отримає застарілий "чубчик". Тепер стверджується, що замість цього новий SE буде схожий на iPhone 16. Це стосується як вирізу Dynamic Island, так і оформлення задньої камери, пише MacRumors.

Дизайн в стилі сучасних iPhone означає, що смартфон буде більше і важче попередників, а 4,7-дюймовий дисплей замінить 6,1-дюймова панель. Також девайс вийде з оновленою камерою на 48-Мп.

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Так може виглядати новий бюджетний Айфон

IPhone SE третього покоління, що вийшов навесні 2022 року, хоч і отримав підтримку 5G і зберіг демократичний цінник у $429, але залишився з дизайном від iPhone 8, якому цього року виповниться сім років. Втім, це не завадило йому стати одним з найбільш продаваних смартфонів у 2022 році.

А тим часом в мережі продовжують розростатися чутки про iPhone 16. Як повідомляють джерела, оновлення камери стане одним з головних поліпшень в новій серії.

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