Це заміна торішньому Galaxy A05, але в новому дизайні та з поліпшеним екраном.

Samsung офіційно презентувала найбюджетнішу модель лінійки Galaxy A – Galaxy A06. Це заміна Galaxy A05/A05s, але в новому дизайні та з "прокачаним" екраном, пише GizmoChina.

На відміну від попередників, дизайн телефону має естетику "Key Island", яку ми вже бачили в Galaxy A35 і Galaxy A55. Це невеликий виступ на правій грані корпусу, що піднімає кнопки ввімкнення та регулювання гучності. Краї "острівця" заокруглені, тому він не чіпляється за палець і не заважає користуватися телефоном.

Хоч Galaxy A06 зберіг 6,7-дюймовий РК-дисплей, як і його попередник, частоту оновлення було збільшено з 60 до 90 Гц, що для пристрою цієї цінової категорії дуже суттєвий плюс.

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За продуктивність відповідає чип MediaTek Helio G85, як і в A05. Він пропонує варіанти зберігання 64 ГБ або 128 ГБ у поєднанні з 4 ГБ або 6 ГБ ОЗП. Система камер також залишилася колишньою, з основним датчиком на 50 МП і селфі-камерою на 8 МП. Батарея на 5000 мАг із зарядкою 25 Вт.

Телефон поставляється з останньою версією Android 14, але без функцій Galaxy AI. Компанія обіцяє чотири роки основних оновлень і 5 років оновлень безпеки, що в даному ціновому діапазоні не має собі рівних.

Гаджет поки представлений лише у В'єтнамі, але глобальна версія, напевно, не змусить себе чекати. За молодшу модифікацію Galaxy A06 з 64 ГБайт просять 125 доларів (4900 грн), а старшу зі 128 Гбайт оцінили в 150 доларів (6000 грн).

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію Galaxy S25 у січні-лютому 2025-го, а в жовтні компанія випустить Galaxy S24 FE. Уже відомі ключові характеристики і вартість "народного" флагмана.

Раніше експерти обрали 5 найбільш збалансованих смартфонів на ринку. Найкращим загалом назвали OnePlus Nord 4, який доволі значно відрізняється від інших девайсів виробника, та й конкурентів у своєму сегменті.

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