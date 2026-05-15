Експерти протестували 33 популярні смартфони та визначили ті, що заряджаються найшвидше

Редакція CNET провела велике тестування 33 сучасних смартфонів, щоб визначити найшвидші моделі за швидкістю зарядки. І найкращим за сукупними результатами несподівано виявився iPhone 17 Pro.

У тестуванні брали участь пристрої від Apple, Samsung, Google, Motorola та OnePlus. Експерти оцінювали, скільки відсотків заряду телефони набирають за 30 хвилин при рівні заряду батареї нижче 10%. Підсумковий рейтинг формувався за середнім результатом дротового та бездротового заряджання.

Головним переможцем за сумарною швидкістю зарядки став iPhone 17 Pro. Його акумулятор 4252 мАг менший, ніж у більшості конкурентів, що прискорює процес, зазначають автори дослідження. Серед Android-смартфонів лідером виявився Samsung Galaxy S26 Ultra.

Не менш цікаві проміжні результати. У бездротовій зарядці найкращим виявився iPhone 17 Pro, який заповнив 55% батареї за 30 хвилин. Друге місце посів iPhone 17 Pro Max з 53%, далі розташувалися iPhone 17 – 49% та iPhone Air – 47%. Єдиним Android-смартфоном у топ-5 виявився Samsung Galaxy S26 Ultra з результатом 39%.

У категорії дротового заряджання лідером став Samsung Galaxy S26 Ultra – за 30 хвилин він зарядився до 76%. iPhone 17 Pro виявився другим із показником 74%, стільки ж набрав Moto G Stylus (2025).

Як зазначають журналісти, успіх Apple пояснюється компактними батареями та ефективним процесором у поєднанні з оптимізованим ПЗ. А Samsung вперше за довгий час помітно "прокачала" дротову зарядку своїх Ultra-флагманів, фактично зрівнявшись за швидкістю з низкою китайських моделей.