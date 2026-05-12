Не всі USB-C однакові: як вибрати кабель для справжньої швидкої зарядки

Візуальна схожість роз'ємів USB Type-C часто вводить користувачів в оману.

Ви коли-небудь підключали пристрій із підтримкою швидкої зарядки, наприклад смартфон, до кабелю USB-C, який заряджає лише повільно? Це траплялося з багатьма з нас. Так відбувається тому, що, хоча стандарт USB Type-C гарантує візуальну схожість більшості роз’ємів, він не обов’язково стандартизує технологію всередині самого кабелю.

Не всі кабелі USB-C однакові. Якщо ви задаєтеся питанням, чому стандарт USB-C такий важливий – а це цілком логічне питання – то відповідь у тому, що він робить порти пристроїв, роз'єми кабелів та аксесуарів фундаментально більш універсальними, пише BGR.

Проте вам все одно потрібно знати вихідну потужність кабелю. Стандарт USB-C насправді поділений на кілька варіантів, у яких стандартизовано лише роз'єм.

Все починається з USB-C 2.0, версії початкового рівня, здатної передавати дані зі швидкістю до 480 Мбіт/с. Далі йдуть USB 3.2 Gen 1, Gen 2, Gen 2x2 і USB 4 з підтримкою PD (Power Delivery), а також Thunderbolt. USB-C PD підтримує швидку зарядку з передачею енергії до 100 Вт у деяких кабелях і до 240 Вт у більш сучасних моделях.

Оскільки це може збивати з пантелику, найкраще пояснення полягає в тому, що кожна версія USB-C здатна забезпечувати різну вихідну потужність. Вам потрібно щонайменше 18 Вт або більше, щоб забезпечити швидку зарядку.

В ідеалі для сучасних пристроїв потрібні зарядний пристрій і кабель потужністю від 40 Вт до 65 Вт, залежно від вимог пристрою до живлення. Якщо ви використовуєте кабель, не розрахований на високу вихідну потужність, не має значення, що видає адаптер живлення – ваші пристрої не зможуть заряджатися швидко.

Кабель обмежує кількість енергії, що подається. Крім того, існують спеціалізовані кабелі для передачі даних, відео, аудіо та живлення.

Що впливає на продуктивність зарядки кабелю USB Type-C

Роз'єм USB Type-C – це та стандартизована деталь, яку ви впізнаєте і яка дозволяє легко з'єднувати сучасні кабелі для зарядки та передачі даних між сумісними пристроями. Він реверсивний (двосторонній) і має однакову конструкцію для всіх платформ. Але саме те, що знаходиться всередині кабелю, по-справжньому впливає на енергетичні можливості всього з'єднання.

Калібр кабелю або товщина проводів всередині визначають ліміти даних або потужності. Менший номер калібру означає товстішу конструкцію, а більший номер – тоншу. Високі показники калібру (тонкі проводи) можуть перешкоджати ефективній подачі енергії, що призводить до меншого потоку потужності та уповільнення часу заряджання.

Довжина кабелю також може впливати на його продуктивність. Довгі кабелі стикаються з більшим опором, що означає більшу втрату потужності або напруги та зниження швидкості заряджання.

Останній фрагмент головоломки – загальна сумісність. Наприклад, стандарт PD або Power Delivery необхідний для високої вихідної потужності. Якщо кабель, що розглядається, не підтримує PD через USB-C, ви не зможете отримати високу потужність, необхідну для швидкої зарядки. Більше того, оскільки деякі кабелі спеціалізовані, якщо ви оберете кабель для передачі даних замість того, який надає пріоритет подачі енергії, ви можете зіткнутися з повільною швидкістю заряджання.

Як визначити, який кабель USB-C підходить для використання

Кабелі USB-C виробляються різними способами – саме тому вони не всі однакові. Найпростіший спосіб визначити характеристики кабелю – прочитати та дотримуватися інформації виробника про продукт, будь то на сайті бренду або в описі товару.

Це не завжди доступно, і в такому випадку ви можете пошукати логотип сертифікації від USB Implementers Forum (USB-IF). Він повинен бути присутнім на упаковці оригінального кабелю і іноді, дуже рідко, на самому кабелі. Сертифіковані кабелі пройшли необхідні тести на високу продуктивність.

Ви також можете звернути увагу на такі характеристики, як товщина і тактильні відчуття від кабелю, наявність оплетки або використання матеріалів преміум-класу, а також наявність чіпа e-marker у кабелях високої потужності.

Цей чіп, назва якого розшифровується як Electronically Marked, присутній у кабелях, розрахованих на 60 Вт і вище, і діє як контролер безпеки, запобігаючи проходженню більшої потужності, ніж кабель може витримати. Якщо чіп відсутній, а на кабелі вказана потужність 60 Вт або вище, це становить загрозу безпеці.

Зрештою, якщо у вас виникли труднощі з пошуком інформації про підтримку PD або характеристики кабелю, ви не бачите логотипів USB-IF на упаковці або кабель здається підозріло дешевим, краще його уникати. Навколо USB-C існує багато плутанини, що виходить за межі просто кабелів.

Якщо ваш пристрій не заряджається швидко, є ймовірність, що справа не в кабелі. Наприклад, поширений міф про порти USB-C полягає в тому, що всі порти однакові – це не так. Деякі порти можуть підтримувати високу подачу енергії та швидку зарядку, тоді як інші – ні.

