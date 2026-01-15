У всьому винен ШІ: в 2026 році смартфони стануть або гіршими, або на 30% дорожчими

Покращення ситуації не очікується щонайменше до 2028 року.

Генеральний директор Nothing Карл Пей попередив про серйозні зміни на ринку смартфонів у 2026 році. Компаніям доведеться або підвищувати вартість, приблизно на 20-30%, або погіршувати характеристики.

Гендиректор опублікував у Х довгий пост із заголовком "Чому ваш наступний смартфон буде дорожчим", де детально пояснив, що на ринку споживчої електроніки склалася доволі неприємна ситуація через зростання цін на пам'ять – оперативну (DRAM) і флеш-накопичувачі (NAND).

За оцінками, компоненти, які рік тому коштували менше $20, до кінця 2026-го подорожчають мінімум до 100 доларів. Таке зростання цін пов'язане з бурхливим розвитком інфраструктури штучного інтелекту, де найбільші гравці заздалегідь бронюють найбільші обсяги пам'яті для дата-центрів, скорочуючи доступний обсяг для виробників смартфонів і підштовхуючи ціни вгору.

В результаті у виробників залишилося всього два варіанти: або піднімати роздрібні ціни на свої девайси на 20% і більше, або знижувати технічні характеристики нових моделей, щоб утримувати колишній рівень цін. За словами Карла Пея, саме через ці фактори модель, за якою гаджети поліпшувалися з року в рік без збільшення вартості, "зламалася", і це чітко змінює правила гри в індустрії.

Nothing сама не стане винятком: компанія вже підтвердила, що ціни на смартфони, які вона збирається випустити в першому кварталі 2026 року, будуть дорожчими, оскільки вони вважають за краще зберегти якість і перейти на більш швидкий тип пам'яті (UFS 3.1), ніж заощадити за рахунок урізаних характеристик.

Ця зміна торкнеться насамперед сегмента доступних та середньобюджетних пристроїв, де традиційно сильна конкуренція за технічні характеристики при дешевих цінах. Гендиректор Nothing підкреслює, що 2026 рік стане "роком закінчення "гонки характеристик"",

При цьому Пей називає ситуацію "відмінною можливістю" для Nothing, оскільки в компанії ніколи не покладалися тільки на залізо, акцентуючи увагу на користувацькому досвіді та дизайні.

На тлі кризи, що вирує у світі, користувачі можуть зіткнутися не тільки з підвищеними цінами на смартфони, але й інших пристроїв, що залежать від пам'яті – наприклад, ноутбуків і SSD. Покращення ситуації не очікується як мінімум до 2028 року.

УНІАН розповідав, що комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ вже коштує як новий MacBook Air. Причому ще в жовтні цей набір продавався втричі дешевше.

