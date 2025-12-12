У міру посилення дефіциту оперативної пам'яті у компаній може не залишитися вибору, окрім як пропонувати менше ОЗП за вищими цінами.

Виробникам смартфонів доведеться у 2026 році знижувати характеристики нових моделей заради економії. Про це передає портал Android Authority з посиланням на дослідження аналітиків TrendForce.

Повідомляється, що на тлі кризи, що вирує у світі, пов'язаної з нестачею оперативної пам'яті та інших комплектуючих через бум ШІ, виробники флагманів майже повністю відмовляться від моделей із 16 ГБ ОЗП, а "середняки" з 12 ГБ і 8 ГБ пам'яті будуть рідше представлені в лінійках виробників, ніж у 2025 році.

Найбільше постраждають покупці бюджетних смартфонів. Дедалі більше виробників постачатимуть на продаж доступні моделі, які мають лише 4 гігабайти оперативної пам'яті, що може негативно позначитися на продуктивності та досвіді використання.

Відео дня

Незважаючи на все це, ціни не зменшаться і навіть не залишаться на колишньому рівні, а, навпаки, зростуть, випливає зі звіту TrendForce.

Наразі виробників "рятують" складські запаси готової продукції, що дає їм змогу тимчасово підтримувати прибуток. Однак до другого кварталу наступного року аналітики прогнозують відчутне подорожчання смартфонів, ноутбуків та іншої споживчої електроніки.

Раніше з'являлася інформація, що виробники смартфонів мають намір повернути слот для microSD через подорожчання DRAM-пам'яті. Ситуація ускладнюється тим, що дефіцит може затягнутися щонайменше до кінця 2027 року.

Раніше відомий техноблогер MKBHD назвав 10 найкращих смартфонів у 2025 році. Базовий iPhone 17 переміг у головній номінації "Смартфон року", а найкращим камерофоном виявився не iPhone 17 Pro Max, а китайський флагман.

Вас також можуть зацікавити новини: