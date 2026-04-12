У мережі показали, як виглядатиме iPhone 18 Pro у новому червоному кольорі

Apple активно експериментує з колірною гамою майбутніх моделей, намагаючись відійти від класичних темних відтінків.

Apple другий рік поспіль відмовляється від класичних темних кольорів корпусу в серії iPhone Pro. Згідно з витоками, у iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з'явиться новий червоний колір, і тепер є перші візуалізації, що дають уявлення про можливий дизайн.

Згідно з інформацією PhoneArena, відтінок буде не яскравим, а темним – майже бордовим. Джерело стверджує, що цей колір відрізняється від яскраво-вишневих моделей Project RED попередніх серій – він більш "глибокий і витончений".

Раніше ходили чутки про фіолетовий і кавовий відтінки, але журналіст Марк Гурман зазначає, що це лише варіації нового бордового кольору, а не окремі варіанти. При цьому Apple може залишити й помаранчевий варіант.

Відео дня

Сам дизайн флагманів, за попередніми даними, кардинально не зміниться. Основний акцент робиться саме на нових відтінках, а не на переробці форми чи компонуванні елементів. Раніше повідомлялося, що основною візуальною відмінністю iPhone 18 Pro від попередніх поколінь стане зменшений виріз Dynamic Island.

Складаний iPhone, який вийде разом з iPhone 18 Pro, навпаки, збереже стриману кольорову гаму і буде доступний тільки в чорно-білому відтінку.

Очікується, що серія iPhone 18 Pro буде представлена традиційно восени, а ось базові моделі iPhone 18 і iPhone Air 2 перенесуть на весну 2027 року.

Усі чутки та витоки вказують на те, що iPhone 18 Pro отримає камеру зі змінною діафрагмою та новий, більш потужний чип A20 Pro на 2-нм техпроцесі, що істотно підвищить швидкість роботи та енергоефективність. Також Apple вперше з моменту його дебюту в 2022 році зменшить розмір Dynamic Island.

