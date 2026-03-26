Головна 'загадка' дизайну iPhone 18 Pro розкрита: революції не буде

У найближчих поколіннях Dynamic Island не зникне, але поступово зменшуватиметься.

Компанія Apple у найближчі роки не зможе випустити iPhone з повністю "безрамковою" передньою панеллю. Про це повідомляє AppleInsider з посиланням на інсайдерів та дані ланцюжка поставок.

За інформацією джерел, ключова проблема – технології приховування фронтальних сенсорів під екраном. Йдеться насамперед про систему Face ID (TrueDepth), яку поки не вдається повноцінно розмістити під екраном без зниження швидкості та точності розпізнавання.

Початковий план передбачав, що Apple позбудеться Dynamic Island в iPhone 18 Pro і Pro Max, приховавши систему Face ID під екраном. Це дозволило б залишити лише невеличкий виріз для фронтальної камери у верхньому лівому куті.

Натомість Apple впровадить зменшений варіант Dynamic Island у наступних Pro-версіях. Виріз буде менш відволікаючим і більш акуратно вписаним в екран, але збереже всі звичні функції, включаючи Live Activities.

Проте повністю "чистий" екран без вирізів і отворів залишається завданням на більш віддалену перспективу. За даними інсайдерів, Apple все ще стикається з серйозними технічними обмеженнями і не готова вивести таку технологію на ринок найближчим часом.

Офіційний анонс нових iPhone очікується у вересні 2026 року. Останні чутки натякають на можливі зміни в графіку запуску: стандартний iPhone 18 нібито вийде на пів року пізніше, ніж Pro-версії.

Як повідомлялося раніше, складаний iPhone стане частиною лінійки iPhone 18. Серед ключових особливостей – гнучкий дисплей без видимої складки, Touch ID замість Face ID і ціна від 2300 доларів. Форм-фактор iPhone Ultra буде книжковим, у дусі Galaxy Z Fold, однак у більш "квадратному" виконанні.

