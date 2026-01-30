Apple відклала вихід базової версії iPhone 18 до 2027 року, - Reuters

Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Apple планує зосередити увагу на випуску преміальних моделей iPhone в 2026 році, відклавши реліз базової версії на першу половину 2027 року, повідомляє Reuters з посиланням на дані Nikkei Asia.

Як стверджується, восени 2026 року Apple зосередиться на запуску свого першого складаного iPhone, а також двох Pro-моделей, які отримають покращені камери та дисплеї. Через пів року після цього навесні 2027 року анонсують iPhone 18, iPhone 18e і, можливо, iPhone Air 2.

Таке рішення, за даними джерел, пов'язане з бажанням оптимізувати використання ресурсів і збільшити прибуток шляхом продажів більш дорогих моделей. Додатковим фактором стали зростаючі ціни на чіпи пам'яті і матеріали, а також прагнення знизити виробничі ризики, пов'язані із застосуванням більш складних технологій при створенні першого складаного iPhone.

Один з топ-менеджерів компанії-постачальника компонентів для iPhone підкреслив, що безперебійність ланцюжка поставок залишається однією з ключових проблем поточного року. Саме складнощі з логістикою і змінена маркетингова стратегія зіграли важливу роль у рішенні Apple зробити пріоритетом преміальні моделі.

При цьому попит на смартфони 17-ї серії залишається високим. Успішний реліз iPhone 17 дозволив Apple вперше з 2011 року обійти Samsung і очолити ринок смартфонів. Купертіно зуміло наростити продажі на 10% за рік, зайнявши 20% всього ринку.

Раніше джерела стверджували, що iPhone 18 Pro першим отримає підекранний Face ID, а фронтальну камеру перемістять у лівий верхній кут. Однак останні інсайди цю інформацію спростовують.

Нагадаємо, днями Apple представила нове покоління AirTag для пошуку речей. Якщо не брати до уваги зарядні пристрої та адаптери, це найдоступніший гаджет американського бренду.

