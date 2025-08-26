Акумулятор нового флагмана Samsung залишиться тієї ж ємності, що і шість років тому.

Схоже, надіям на те, що новий флагман від Samsung отримає поліпшений акумулятор, не судилося збутися. З'явилася нова інформація, яка фактично підтверджує, що Galaxy S26 Ultra збереже вже традиційну батарею ємністю 5000 мАг.

Згідно з інформацією SamMobile, раніше цього тижня китайський регулятор 3C сертифікував акумуляторну батарею для Galaxy S26 Ultra: елемент із маркуванням EB-BS948ABY пропонує ємність 4855 мАг, що в перерахунку на типову ємність становить 5000 мАг,

Samsung уперше встановив такий акумулятор у Galaxy S20 Ultra у 2020 році. Відтоді всі флагманські смартфони корейців, включно з найновішим Galaxy S25 Ultra, оснащуються таким же АКБ. Таким чином S26 Ultra стане шостою моделлю в серії з акумулятором 5000 мАг.

Залишається сподіватися на одне поліпшення щодо батареї, не пов'язане з ємністю. Смартфону приписують підтримку дротової зарядки на 60 Вт, що стане хоч й невеличким, але помітним оновленням порівняно з 45 Вт у нинішніх флагманах компанії.

Samsung, можливо, зможе "витиснути" більше із застарілого акумулятора 5000 мАг у Galaxy S26 Ultra завдяки 2-нм чипу та оптимізації за допомогою ШІ. Однак тим, хто чекав виходу за ці рамки, можливо, доведеться чекати ще рік.

Зазначимо, що поки Samsung тримається за 5000 мАг, китайські Android-виробники вже освоюють територію 8000 мАг і навіть більше. Так, у липні компанія Honor представила недорогий апарат з батареєю на 8300 мАг. А realme і зовсім тизерить смартфон з акумулятором 15 000 мАг.

Офіційна презентація Galaxy S26 Ultra очікується на початку 2025 року. З чуток, Samsung планує повністю змінити флагманську серію, відмовившись від базових Galaxy S26 і S26 Plus. Їхнє місце займуть Galaxy S26 Pro і S26 Edge.

