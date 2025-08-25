Для пристрою заявляється акумулятор ємністю 15 000 мАг.

Китайська Realme готується встановити рекорд за ємністю акумулятора в смартфоні. Виробник опублікував тизер, на якому показаний девайс із батареєю на 15 000 мАг.

Це той самий смартфон, який анонсували минулого тижня. Тоді в компанії натякали, що ємність акумулятора перевищить позначку 10 000 мАг, а тепер розкрили точне значення.

Для пристрою заявляється 50 годин безперервного перегляду онлайн-відео від однієї зарядки та 5 днів при звичайному використанні. При цьому, судячи з тизерів, апарат зберіг відносно тонкий корпус і не має громіздкого вигляду на відміну від китайських телефонів з великою батареєю.

Про технічні характеристики новинки поки нічого не повідомляється. Відомо лише, що смартфон матиме плоский дисплей із центральним отвором для фронталки, подвійні задні камери та підтримку швидкої дротової зарядки SUPERVOOC потужністю 80 Вт.

Більше подробиць обіцяно розповісти 27 серпня. Усе ще незрозуміло, чи є пристрій просто доказом концепції, чи він буде доступний для купівлі.

Поки що за ємністю акумулятора в смартфоні лідирує Honor. У липні компанія представила модель X70, яка отримала батарейку аж на 8300 мАг. Причому коштує пристрій дешевше 200 доларів.

З чуток, майбутній ультрафлагман Samsung Galaxy S26 Ultra розчарує своїм акумулятором. Компанія збирається зберегти вже традиційний АКБ на 5000 мАг, який вперше з'явився в S20 Ultra у 2020 році.

