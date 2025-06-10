Ємність 5000 мАг і 45-ватна зарядка – такі ж характеристики були у Galaxy S20 Ultra.

Новий флагман Samsung – Galaxy S26 Ultra – може розчарувати своїм акумулятором і повільною зарядкою, пише видання Sammy Fans. Компанія збирається зберегти вже традиційний АКБ на 5000 мАг, який вперше з'явився в Galaxy S20 Ultra у 2020 році.

Як стверджує джерело, Samsung ще не завершила розробку батареї для Galaxy S26 Ultra, але це точно не буде кремній-вуглецевий АКБ. Навіть якщо компанія розгляне можливість збільшення ємності акумулятора, вона не перевищить позначку в 5400 мАг, що становитиме всього 8%.

Згідно з останніми даними, потужність зарядки також не зміниться і становитиме 45 Вт, що істотно нижче за сучасні стандарти. Поки що гірше тільки Google і Apple, які використовують адаптери живлення на 30-20 Вт відповідно.

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Останніми роками китайські виробники агресивно збільшують ємність акумуляторів своїх пристроїв. На ринку з'являються флагмани з АКБ 6500 і 7000 мАг. Домогтися такого приросту вдалося завдяки переходу на кремній-вуглецеві батареї. Ця технологія дає змогу встановлювати особливо ємні акумулятори у звичні за товщиною корпуси.

Мабуть, Samsung знову зробить ставку на оптимізацію автономності за допомогою ШІ, що дає лише обмежений ефект. Це створює ризик втрати конкурентних переваг на ринку флагманів, особливо з урахуванням того, що користувачі дедалі частіше ставлять у пріоритет саме час роботи пристрою без підзарядки.

Офіційна презентація Galaxy S26 Ultra очікується на початку 2025 року. У ранніх витоках йшлося про те, що смартфон отримає таку ж камеру, що й минулі покоління. А великий апгрейд варто чекати не раніше Galaxy S28.

Між тим, якщо вірити чуткам, нові iPhone отримають камеру 200 мегапікселів. Тож Apple нарешті наздожене Samsung за якістю об'єктивів.

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