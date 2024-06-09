Культовий бренд анонсував повернення на ринок смартфонів

Очікується, що це буде середньобюджетна модель зі Snapdragon 7 Gen 3 і Android 14.

Компанія HTC, схоже, таки не закинула амбіції повернутися на ринок смартфонів і навіть готує новий реліз найближчими днями.

Колись культовий бренд, який славився незвичайними смартфонами зі сміливим дизайном, опублікував рекламне зображення із зазначенням дати – 12 червня 2024 року. У цей день і буде представлений новий смартфон.

З чуток, компанія готує середньобюджетну модель HTC U24 Pro. Поки що інсайдери знають лише те, що пристрій матиме 12 ГБайт оперативної пам'яті та працюватиме на процесорі Snapdragon 7 Gen 3, а в ролі операційної системи виступить Android 14.

Відео дня

Користувачів прийдешній анонс дуже заінтригував. Пост зібрав понад 1.5 млн переглядів у твіттері, з десяток тисяч лайків і тисячі репостів.

Зазначимо, що саме HTC свого часу випустила перший у світі смартфон на базі Android. Це був HTC Dream з висувним дисплеєм, фізичною клавіатурою і підтримкою 3G. Компанія тривалий час залишалася одним із лідерів цього ринку, але пізніше переключилася на VR-напрямок.

Інший культовий бренд, Meizu, на початку року повідомив про те, що згортає розробку традиційних смартфонів на користь ШІ. Однак уже за кілька місяців повернувся з новим смартфоном у лінійці Note, яка востаннє оновлювалася 2018 року.

Раніше УНІАН ділився десяткою найпопулярніших смартфонів прямо зараз зі штучним інтелектом. Смартфон за допомогою ШІ складе коротке зведення по нотатках, допоможе в обробці фотографій або переведе телефонний дзвінок у режимі реального часу.

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