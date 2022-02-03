Повідомляється, що новий сервіс буде краще працювати в "екстремальних погодних умовах".

Ілон Маск ніколи не вважав, що 99 доларів/місяць за інтернет – це дорого. Тепер всі охочі можуть приєднатися до преміального тарифу Starlink, який передбачає значний приріст швидкості при набагато вищій абонентській платі.

Називається новий сервіс Starlink Premium. В рамках нього обіцяють швидкість скачування від 150 до 500 Мбіт/с проти 50-250 Мбіт/с у стандартного плану, говориться на оф. сайті.

Все б добре, але коштувати Premium буде в рази дорожче базової версії – за одну тільки тарілку доведеться віддати $2500 (~70 000 грн), а щомісячна підписка обійдеться ще в $500 (~14 000 грн). У той час як базовий варіант Starlink коштує $499 (~14 000 грн) за обладнання і $99 (~2800 грн) на місяць як плата за послуги зв'язку.

На сайті Starlink зазначається, що новий тариф призначений "для найвимогливіших користувачів та підприємств". Водночас клієнтів забезпечать пріоритетною підтримкою 24/7.

Starlink в Україні

Раніше повідомлялося, що супутниковий інтернет Starlink від Маска може з'явитися в Україні вже цього року.

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Зокрема, при виборі українських населених пунктів у розділі замовлення послуги інтернету на сайті Starlink вказано, що "для цієї території покриття передбачається у 2022 році".

SpaceX розвиває проєкт Starlink з кінця 2014 року – тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

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