Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,2 мм проти 1,5 мм у Galaxy S24 Ultra.

Торішні iPhone 15 Pro і 15 Pro Max можуть похвалитися вражаючими тонкими рамками навколо дисплея, але новий витік припускає, що Apple може зробити їх ще тоншими в прийдешніх iPhone 16 Pro і Pro Max.

Повідомляється, що рамки айфонів будуть зменшені на 40%. Таким чином, ширина рамки у дисплея iPhone 16 Pro Max складе 1,2 мм, скромнішому 16 Pro подарують рамки в 1,2 мм. Для порівняння, у актуального рекордсмена Galaxy S24 Ultra цей параметр становить 1,52 мм.

Річ у тім, що в iPhone 16 Pro Apple використовуватиме технологію Border Reduction Structure (BRS). Це дасть змогу компактніше й ефективніше розміщувати схеми під дисплеєм, що, зі свого боку, призведе до ще тонших рамок навколо екрана.

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Цей витік збігається з більш ранніми повідомленнями про те, що Apple планує оснастити iPhone 16 Pro і 16 Pro Max більшими дисплеями розміром 6,3 дюйма і 6,9 дюйма відповідно.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні. З чуток, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд екрану і камери, а базові моделі оснастять вертикальними камерами і кнопкою "Дія".

Разом із новими айфонами у вересні вийде iOS 18, яку називають найбільшим оновленням ПЗ в історії Apple. Нещодавно Bloomerg писав, що компанія домовилася з OpenAI про впровадження ChatGPT в iOS 18.

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