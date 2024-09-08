Якщо інформація підтвердиться, iPhone 16 Pro стане найдорожчою "прошкою" за всю історію Apple.

Уже завтра компанія Apple проведе головну осінню презентацію, на якій покаже нове покоління Айфонів. Згідно зі звітом аналітиків TrendForce, iPhone 16 Pro стане найдорожчою "прошкою" за всю історію компанії.

Ще в 2017 році Apple негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999. Проте цього року компанія порушить сформовану традицію через поступову відмову від мінімального обсягу пам'яті в 128 ГБ. Таким чином базова версія iPhone 16 Pro отримає 256 ГБ, але стартуватиме з 1099 доларів.

Аналітики вважають, що базова версія iPhone 16 Pro подорожчає до $1099 через перехід на дорогу тетрапризмову перископічну лінзу, а Apple компенсує подорожчання збільшенням місткості накопичувача до 256 ГБ. Нагадаємо, торік Apple провела через аналогічний "апгрейд" iPhone 15 Pro Max.

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Крім цього, є інформація, що максимальним об'ємом пам'яті цього року стане не 1 ТБ, а 2 ТБ. Скільки коштуватиме така модель – невідомо. Що стосується базових моделей iPhone 16 і 16 Plus, то вони збережуть у мінімальних конфігураціях 128 ГБ.

Очікується, що майбутні моделі iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max зможуть записувати відео з роздільною здатністю 4K при 120 к/с. Тому додатковий обсяг пам'яті у базовій версії буде далеко не зайвим.

На вересневому івенті Apple традиційно покаже нові смартфони, годинники і навушники, однак на цьому плани компанії не закінчуються. До кінця року також мають вийти нові MacBook, і, можливо, iPad.

А вже навесні 2025 року, імовірно, у березні, представлять новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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