Уже завтра компанія Apple проведе головну осінню презентацію, на якій покаже нове покоління Айфонів. Згідно зі звітом аналітиків TrendForce, iPhone 16 Pro стане найдорожчою "прошкою" за всю історію компанії.
Ще в 2017 році Apple негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999. Проте цього року компанія порушить сформовану традицію через поступову відмову від мінімального обсягу пам'яті в 128 ГБ. Таким чином базова версія iPhone 16 Pro отримає 256 ГБ, але стартуватиме з 1099 доларів.
Аналітики вважають, що базова версія iPhone 16 Pro подорожчає до $1099 через перехід на дорогу тетрапризмову перископічну лінзу, а Apple компенсує подорожчання збільшенням місткості накопичувача до 256 ГБ. Нагадаємо, торік Apple провела через аналогічний "апгрейд" iPhone 15 Pro Max.
Крім цього, є інформація, що максимальним об'ємом пам'яті цього року стане не 1 ТБ, а 2 ТБ. Скільки коштуватиме така модель – невідомо. Що стосується базових моделей iPhone 16 і 16 Plus, то вони збережуть у мінімальних конфігураціях 128 ГБ.
Очікується, що майбутні моделі iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max зможуть записувати відео з роздільною здатністю 4K при 120 к/с. Тому додатковий обсяг пам'яті у базовій версії буде далеко не зайвим.
На вересневому івенті Apple традиційно покаже нові смартфони, годинники і навушники, однак на цьому плани компанії не закінчуються. До кінця року також мають вийти нові MacBook, і, можливо, iPad.
А вже навесні 2025 року, імовірно, у березні, представлять новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.